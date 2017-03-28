Академия э-управления Эстонии поможет правительству Украины с развитием э-услуг

До 28 апреля 2017 года Академия э-управления Эстонии ожидает предложения о поставке с целью покупки надправительственного безопасного решения интероперабельности для Украины, сообщает академия.

Поставка будет осуществлена в рамках проекта EGOV4UKRAINE программы поддержки децентрализации Украины U-LEAD, который поддерживает Европейский союз, а также шведские и эстонские программы сотрудничества в целях развития.

Надправительственное решение интероперабельности станет основой для оказания государственных услуг более чем в 600 центрах обслуживания украинских самоуправлений. Решение интероперабельности обеспечит центрам обслуживания доступ к информации, находящейся в государственных регистрах, а значит, возможность быстро и качественно оказывать государственные услуги.

Решение интероперабельности также послужит основой для дальнейшего развития э-услуг, предусмотренных для граждан. Решение интероперабельности будет внедрено к концу 2018 года.

”Развитие э-услуг поможет правительству Украины уменьшить бюрократию и риск возникновения коррупции, поскольку обработка данных и прочие государственные дела станут более прозрачными”, — сказала эксперт Академии э-управления Эстонии и руководитель команды EGOV4UKRAINE Мари Педак.

Более подробную информацию о поставке можно найти в средах государственных поставок Украины и Эстонии.

Академия электронного управления (eGA) — это консультационный и мозговой центр Эстонии, основанный для создания и передачи знаний и лучших практик, касающихся электронного управления, электронной демократии, кибербезопасности и открытого информационного общества. Начиная с 2002 года

Академия э-управления Эстонии обучила 3000 чиновников из более чем 60 стран, а также выступила в качестве руководителя или участника более чем в 60 международных проектах, направленных на развитие государств, местных самоуправлений и организаций.