Академический э-тест ТУ сегодня выполнят почти 1100 абитуриентов

Сегодня академический тест выполнят почти 1100 абитуриентов, желающих поступить в Тартуский университет. Кроме Тарту впервые тест можно выполнить в электронном виде также и в Таллинне, Нарве, Пярну, Кярдла, Хаапсалу, Выру и в Вильянди. Для е-теста используется е-среда для тестирования Innove.

По словам члена правления Innove Катри Таргама, возможность выполнить академический е-тест в столь многих городах является важным шагом для кандидатов в студенты: „Кандидаты из других регионов Эстонии больше не должны приезжать в Тарту, чтобы поступить в университет. Это бережет как время, так и деньги кандидатов", сказала Таргама.

Тест будет проводится в условленных экзаменационных пунктах по всей Эстонии в 10:00 и в 14:00. При подаче заявления кандидат мог выбрать место, где ему будет удобно сдать вступительный экзамен. Для проведения теста будет использована помощь экспертов и e-среда тестирования Innove, позволяющая составлять электронные тесты и проводить тестирование в электронном виде. В каждом месте проведения теста будет два проводящих тест человека, и продолжительность тестирования составляет три часа.

Катри Таргама добавила, что у Innove есть интерес и готовность предлагать услугу тестирования, то есть е-среду, а также организацию тестирования и другим высшим и профессиональным учебным заведениям: „Кроме Тартуского университета мы два года сотрудничали и с Таллиннским университетом в части проведения вступительных экзаменов электронным путем, в этом году сотрудничество будет продолжено в третий раз”.

Решение академического теста Тартуского университета, по меньшей мере, на результат в 65 пунктов позволяет начать обучение по большинству учебных программ бакалавриата и высшего прикладного образования Тартуского университета. В академическом тесте 150 вопросов с вариантами ответов. Тест можно выполнить на эстонском или на русском языке, и на решение теста предоставляется до трех часов. Результаты теста будут оглашены не позднее 31 марта. Результат действителен в 2017 году для поступления в университет.

Целевое учреждение Innove содействует развитию области общего и профессионального образования, посредством всеэстонской сети Rajaleidja предлагает услуги консультирования в области карьеры и учебы, а также является посредником в предоставлении субсидий Европейского Союза. Innove действует в сфере, которую администрирует министерство образования и науки.