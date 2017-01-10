Сегодня комиссия Рийгикогу по экономике получила обзор аудитов Министерства финансов в отношении организованных Департаментом шоссейных дорог государственных тендеров на строительство дорог. Четыре тендера были организованы для строительства шоссе Таллинн–Палдиски, два — для строительства окружной дороги с западной стороны Тарту.

По мнению Министерства финансов, все вышеперечисленные государственные тендеры должны были быть организованы в виде международных тендеров. Два тендера на строительство шоссе Таллинн–Палдиски и один тендер на строительство окружной тартуской дороги, однако, были внутригосударственными. В этой ситуации Европейская комиссия выдвигает требование о возврате средств из европейских структурных фондов в размере 25% от выделенной суммы.

”Даже если часть средств из европейских структурных фондов, т.е. 2,5 миллиона евро, будет истребована от Департамента шоссейных дорог, как утверждает Министерство финансов, поступившие назад средства можно перенаправить в соответствующий бюджет. Их Эстония сможет использовать для строительства дорог. Но для новых проектов необходимо подавать новые ходатайства. А это — дополнительная трата времени и, в определенной степени, нестабильное положение для Департамента шоссейных дорог”, — сказал председатель комиссии по экономике Айвар Кокк.

По словам представителя Департамента шоссейных дорог, организация внутригосударственных тендеров для строительства шоссе Таллинн–Палдиски и окружной дороги с западной стороны Тарту не нарушила Закона о государственных поставках и не ущемила чьи-либо интересы. В то же время, организация международных тендеров для каждого проекта заняла бы гораздо больше времени. Например, проект строительства шоссе Таллинн–Палдиски был технически разделен на четыре части. По этой причине организация международных тендеров в отношении двух проектов не была обоснована.

По оценке представителя Департамента шоссейных дорог, строительство окружной дороги с западной стороны Тарту — долгосрочный проект. При составлении предварительного проекта в 2008 году невозможно было предсказать, какие финансовые средства будут доступны в будущем. Для приведения в порядок двухкилометрового участка окружной дороги с западной стороны Тарту на границе между Тарту и волостью Тяхтвере Департамент шоссейных дорог потратил более четырех миллионов евро. Бóльшая часть этих средств поступила из фондов ЕС. В то же время, весной 2014 года был организован тендер на строительство двухкилометрового отрезка шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа.

Представитель Министерства финансов подчеркнул, что такие проекты следует рассматривать одинаково. Для них необходимо было организовать международные тендеры и разместить их в Официальном вестнике Европейского союза.

По мнению члена комиссии по экономике Дениса Бородича, речь идет о столкновении между практиками и теоретиками. ”В некоторых случаях лучше организовывать отдельные тендеры, поскольку тогда конкуренция выше. Я понимаю позицию Департамента шоссейных дорог, поскольку в нашей сфере строительства дорог невозможно предсказать, какими финансами мы будем располагать через десять лет”, — сказал Бородич.