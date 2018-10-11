Агитация в соцсетях перед выборами в Латвии — повторится ли подобное в Эстонии?

По данным Бюро по борьбе с коррупцией, больше всего на рекламу в интернете и социальных сетях потратило ”Согласие” или Saskaņa (социал-демократы, которые с 2010 года в оппозиции Сейма, а также являются одной из двух правящих партий в Риге. Пользуются популярностью у русскоязычного электората) — 88 тысяч евро, 63 тысячи евро потратили KPV LV (центристская партия, основанная в 2016 году, многими политологами охарактеризована как партия популистов — они выступают за упразднение министерств с 13 до шести, а также за смену модели управления государством), для последних это 56% от всех расходов. Эти же две партии выиграли выборы — первыми стали ”Согласие”, вторыми — KPV LV. Также в числе тех, кто вложился в рекламу в социальных сетях есть ”Новое Единство” или Jaunā Vienotība (центристски-правая партия, ранее известная как Vienotība, существует с 2010 года, выступает за сохранение евроатлантического курса политики), No sirds Latvijai (консервативная партия, основана в 2014 году, в 12 Сейме была в оппозиции), ”Для развития/За!” или Attīstībai/Par! (либеральная партия, основанная в 2018 году, выступает за узаконивание однополых союзов) — из них только одна партия не прошла в парламент, но об этом позже.

Если кажется, что политическая реклама в социальных сетях — это только глянцевая картинка с ярлычком Sponsored между постом бывшей одноклассницы и мемом, то остановитесь и присмотритесь: возможно, этот мем является скрытой политической агитацией. В латвийском сегменте Facebook журналисты центра расследовательской журналистики Re:Baltica обнаружили сотню страниц, которые делятся и распространяют фальшивые новости и содержание политического характера, которое напоминает скрытую агитацию.

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