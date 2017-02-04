АЭРОВИДЕО: Одна из немногих баз размагничивания подводных лодок находилась в Лахемаа

Советская база размагничивания подводных лодок была построена на заливе Хара у деревни Вирве в 1956-58-ых годах. Для ее возведения военные разрушили десятки километров старых каменных заборов в близлежащих деревнях.

Подробнее о базе пишет автор аэровидео Андрус Кийскюла в своем блоге. По его словам, в мире на момент строительства было всего три таких базы, включая Хара.

На базе Хара также находился научно-исследовательский центр.

Увидеть аэровидео полностью можно ниже.

Что такое размагничивание и зачем им занимались?

Это метод, целью которого является привести магнитное поле судна в такое состояние, чтобы оно не реагировало на магнитную морскую мину, рассказывает капитан дальнего следования, преподаватель Морской академии Рейн Раудсалу.

"После окончания войны эту процедуру проводили не только с подлодками, но и со всеми другими судами, - говорит он. - В остов всех судов были встроены три обмотки, по которым пропускался ток. Обмотки были соединены с магнитным компасом и создавали магнитное поле. Магнитный компас работает в соответствии с магнитным полем Земли, и когда включались обмотки, возникало противоположное магнитное поле, которое сводило к нулю влияние магнитного поля Земли. Случалось, что возникали аномалии, сведение к нулю с помощью обмоток не было возможным. Именно тогда прибегали к размагничиванию, дабы привести остов судна в такое состояние, чтобы обмотка могла свести магнитное поле к нулю".

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Один из пунктов размагничивания находился за западным молом Таллиннского порта. Раудсалу на своем судне там бывал, бывал он и в порту Хара.

"В семидесятые годы мины миру больше не угрожали, так как считалось, что все они уже обнаружены, в том числе и магнитные, - вспоминает он. - Но в Eesti Merelaevandus была группа судов, которую ежегодно отправляли в плавание по Северному морскому пути. Я попал на одно из этих судов. Посреди залива Хара под водой находились устройства, через которые должно было пройти судно для того, чтобы проверить, сведено ли магнитное поле к нулю. Выяснилось, что нет. Тогда нас отправили в порт Хара, где судно затолкнули в канал и протащили через него с помощью лебедок. Кабели (которыми обычно оборачивали судно для размагничивания - прим. ред) вокруг нас обматывать не стали. Значит, были магниты, которыми нас обработали, на стенах канала и подо дном. Потом, когда мы включили обмотки и проверили, то магнитное было сведено к нулю и оказалось в порядке".

Познакомиться с историей порта можно здесь.