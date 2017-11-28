Аэг о возможном появлении новой партии: народ устал от политики

Депутат Рийгкиогу и член IRL Райво Аэг не согласен с мнением старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда о том, что ситуация в эстонской политике благоприятствует созданию новой партии.

”Мне кажется, что среди народа стала наоборот распространяться усталость от политики. Вызовет ли появление новых партий интерес, сложно сказать”, — рассуждает Аэг.

Аэг отмечает, что постоянно говорится о застое нынешних партий, но помимо инновативности важна еще и существенная сторона нововведений. ”Нововведения должны проводится не просто, чтобы провести их, а они должны иметь смысл и содержание”, — отметил Аэг и добавил, что каждый год невозможно проводить революционные нововведения.