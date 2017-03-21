Адвокат: участие Сависаара в судебном процессе может кончиться его внезапной смертью

Защитник Сависаара Оливер Няэс подчеркивает, что хотя Сависаар и не лежачий больной, но участние в судебном процессе может быть для него жизненно опасным.

На сегодняшнем предварительном заседании Няэс заявил журналистам, что, исходя из обстоятельства, что Сависаар болен, он не в состоянии принимать участия в судебном процессе.

В то же время, Сависаар трудится в партии советником по истории. Это здоровье позволяет. Няэс пояснил, что, насколько ему известно, это нетрудоемкая работа. По большому счету, Сависаар знакомится со старыми документами и делает это дома.

В то же время, на выходных сложилось впечатление, что со здоровьем у Сависаара стало лучше, поскольку он участвовал в партийном мероприятии в Тартумаа. ”Он не лежачий больной”, — подчеркнул Няэс и добавил, что все же существует опасность, что участие в судебном заседании может негативно сказаться на его здоровье, или вообще стать причиной внезапной смерти.