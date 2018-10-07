07.10.2018, 12:44

Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову

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rus.delfi.ee
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Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus
Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee.

"В своей апелляции адвокат просит отменить решение Харьюского уездного суда и оправдать Языкову по предъявленным обвинениям, а в качестве альтернативы, если окружной суд не согласится с позицией адвоката, защитник просит аннулировать решение суда первой инстанции относительно санкции наказания и вынести новое решение, которое наложило бы более мягкое наказание на Наталью Языкову", — сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Напомним, 17 августа Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу жительницы Таллинна Натальи Языковой (52), обвиняемой в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью. Суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Приговор оказался строже, чем хотела прокурор Лорета Кельвет.

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