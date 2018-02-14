Адвокат: требование Tallinna Sadam о возмещении ущерба не соответствует действующему законодательству

По словам Айвара Пильва, защитника бывшего члена правления Tallinna Sadam Аллана Кийля, в данном судебном процессе очень много спорных моментов, и, несмотря на то, что досудебное расследование было очень долгим, многие правовые вопросы еще не раскрыты.

Так, например, возникает вопрос о служебном положении, поскольку, по некоторым оценкам, в случае с Кийлем и Кальюрандом нельзя говорить о том, что они — должностные лица, поэтому квалификация и наказания для них должны быть иные. Еще один вопрос, по словам адвоката, заключается в точности обвинительного акта. ”Из него должно быть понятно, какие обстоятельства с какими эпизодами конкретно связываются. Сейчас это неясно”, — сказал Пильв.

Также непонятно, по мнению защиты, в чем заключается требование о возмещения ущерба. ”На настоящий момент выдвинуто требование о возмещении ущерба, не соответствующее действующему законодательству Эстонии и судебной практике, и это единое мнение защиты. Этот иск, по нашему мнению, направлен на необоснованное обогащение, где сумму ущерба помножили на коэффициент”, — заявил Пильв.

Точную сумму требования он назвать не смог, так как связанных с делом фирм очень много, но отметил, что она очень большая.

Опираясь на собранные в течение трех лет в ходе уголовного производства доказательства, Государственная прокуратура обвиняет бывших руководителей порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда во взяточничестве в крупных размерах и отмывание денег в период с 2005 по 2015 год. Обвинение во взяточничестве предъявлено и бывшему руководителю отдела обслуживания Мартину Пайде. Кроме того, 7 физических лиц и 2 юридических лица обвиняются в получении взятки и пособничестве получению и даче взятки.

Согласно обвинению, Аллан Кийль и Айн Кальюранд согласились получить взятку от нескольких фирм за то, чтобы их договорные отношения с AS Tallinna Sadam протекали максимально выгодным образом. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд как вместе, так и по отдельности согласились на получение взятки в размере почти 4 млн евро.

Согласно обвинению, Пайде был готов принять взятку на общую сумму более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более 3,5 млн евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в полном объеме, Кийль получил около 2 млн евро.