Адвокат обжаловал приговор окружного суда по делу об убийстве Таранкова

Присяжный адвокат Ааду Луберг обжаловал приговор Таллиннского окружного суда по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, передает rus.err.ee.
В конце прошлой недели адвокат, защищающий обвиняемого в убийстве Николая Таранкова Юрия Воробья, представил кассацию на решение суда второй инстанции, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Государственного суда.
Госсуд пока не занял позицию по кассационной жалобе.
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