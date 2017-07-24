24.07.2017, 09:15

Адвокат обжаловал приговор окружного суда по делу об убийстве Таранкова


rus.delfi.ee
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Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osas
Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osasFoto: Andres Putting

Присяжный адвокат Ааду Луберг обжаловал приговор Таллиннского окружного суда по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, передает rus.err.ee.

В конце прошлой недели адвокат, защищающий обвиняемого в убийстве Николая Таранкова Юрия Воробья, представил кассацию на решение суда второй инстанции, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Государственного суда.

Госсуд пока не занял позицию по кассационной жалобе.

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