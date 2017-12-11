Адвокат эстонского бизнесмена: ни я, ни Райво не сможем рассказать о приговоре во всеуслышание

Московский городской суд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Адвокат Аркадий Толпегин сказал Delfi, что он и его подзащитный сейчас ожидают окончательного приговора суда. После этого будет принято решение, обжаловать приговор или нет.

"Мы должны дождаться текста решения суда в отношении Райво Суси и изучить его. Сегодня мы услышали только вводную и резолютивную части приговора", — сказал адвокат.

Толпегин предполагает, что уже завтра, 12 декабря, приговор будет выдан обвиняемому и его защите. После этого у них будет 10 дней на то, чтобы изучить приговор и принять решение, идти ли в апелляционную инстанцию Верховного суда или нет.

"Если вдруг Райво посчитает, что в этом нет необходимости, тогда не будем обжаловать. Пока что мы склоняемся к тому, что будем, потому что в течение самого (судебного — прим. авт.) процесса были допущены нарушения", — говорит адвокат Толпегин.

По мнению подсудимого и его защиты, все обвинение строилось на одном единственном доказательстве, которое, как поясняет Толпегин, является недопустимым.

По словам адвоката, Суси — стойкий человек, приговор он выслушал молча, никаких заявлений и реплик по этому поводу не делал. "Безусловно, он допускал возможность такого поворота событий", — добавляет адвокат. Консул посольства Эстонии в России регулярно — один два раза в неделю — встречается с Райво Суси.

Следующая встреча адвоката и его подзащитного запланирована на 14 декабря. После этого они решат, будут обжаловать приговор или нет.

Райво Суси обвиняется в шпионаже. По словам его адвоката, все остальные детали судебного процесса находятся под грифом "секретно". "Поэтому ни я, ни Райво рассказать об этом во всеуслышание не сможем", — констатирует Толпегин.

Райво Суси был задержан 10 февраля 2016 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево на пути из Таллинна в одну из республик Центральной Азии. После этого суд отправил его под арест.