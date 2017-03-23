Адский автобус до мясокомбината: из-за жары пассажирам становилось плохо

Работников Раквереского мясокомбината из Кивиыли до работы возит служебный автобус. Недавно водитель несколько раз протопил салон настолько сильно, что некоторым пассажирам стало плохо. В пятницу женщина упала от жары в обморок, а неделю назад у одного молодого человека началась рвота.

”Этот человек не может работать на этом месте”, — высказал свое мнение один из сотрудников Раквереского мясокомбината. Ранее, по его словам, водитель говорил, что автобус так нагревает солнце. Однако салон был протоплен, словно баня, уже к 5 утра прошлой пятницы. ”Там было невозможно дышать — настолько жарко было в автобусе”, — посетовал работник.

Из-за этого одной пассажирке стало плохо. Она попросила водителя остановиться, чтобы выйти. ”Водитель этого не сделал и поехал дальше”, — поведал источник. Женщина села обратно на свое место, и ей стало еще хуже, в результате она упала в обморок. Лишь когда один из мужчин прикрикнул, мол, человек лежит на полу, водитель остановился.

”Никакой помощи он не оказал. Человек сам выполз из автобуса”, — добавил пассажир. Конечно, тут возникает вопрос, почему женщине никто другой не помог. У нее спросили, нужно ли вызвать скорую, на что она ответила, что сделает это сама. ”Водитель сказал, мол, он ждать не станет, и поехал”, — добавил работник.

Состояние женщины было настолько плохим, что она не смогла себе вызвать скорую самостоятельно. ”Хорошо, что несколько минут спустя мимо проезжал автобус Jeld-wen, и пассажиры заметили человека, лежащего у обочины. Они вызвали скорую, дождались медиков, передали ее и только тогда уехали”, — добавил он. Выяснилось, что у женщины от жары давление перевалило за 200.

Выяснилось, что этот водитель был уже и ранее известен своей ”любовью к протопке автобуса", из-за чего у пассажиров возникали проблемы со здоровьем. ”На прошлой неделе один молодой человек также попросил сделать остановку, но он не остановился. Молодому человеку ничего не оставалось, и его стошнило в автобусе”.

Никак не прокомментировал

Председатель правления HKScan Estonia — фирмы-владельца Раквереского мясокомбината — Анне Мере сказала Delfi, что работников возит на работу и обратно фирма M. K. Reis-X OÜ. ”Разумеется, мы осуждаем такое поведение водителя, и со своей стороны отправили автобусной фирме соответствующее обращение”, — сказала Мере.

О случившемся в понедельник узнал и владелец фирмы-перевозчика Маргус Корка. По его словам, после случившегося водитель был уволен. ”Абсолютно странная ситуация, как это все вообще могло так вот кончиться”, — удивляется Корка.

В беседе с водителем Корка спросил, зачем он так протапливал автобус. По словам работодателя, подчиненный не смог объяснить ситуацию. ”Это не было технической проблемой, это была чистая самодеятельность водителя”, — добавил начальник. Поскольку с этим водителем и ранее были проблемы, было решено разорвать с ним трудовой договор.