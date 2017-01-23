”Мы, действительно, не имеем к ним никакого отношения”, — заверила директор по продажам отела Гирли Нурк, отметив, что зданием управляет Eften Capital Grupp, так что у Radisson не было возможности выбирать себе соседей. Тем не менее, нахождение в одном здании с использующим сомнительные бизнес-схемы предприятием может нанести вред и имиджу отеля.

Особенно, если кто-либо из гостей отеля забредет в салон Delavue и обнаружит, что его пытаются заманить в сети и навязать кредит. ”Конечно, мы сожалеем, что надо имя теперь оказалось связано с этим делом”, — сказала Нурк.

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Исполнительный директор Eften Capital Grup Вильяр Аракас в пятницу находился в Риге и не успел еще ознакомиться с проблемой. ”Если дело, действительно, обстоит так, то это плохо для имиджа. Мы должны обсудить это”, — сказал он и добавил, что юридически речь идет о сложной ситуации. ”Если они нам платят, то что мы можем поделать?”

По его словам, Eften Capital Grupp не знала, что сдают престижную бизнес-площадь фирме с сомнительным бизнес-планом. Он сказал, что они администрируют более чем 800 объектов недвижимости, поэтому очевидно, что не выясняют коммерческие секреты каждого арендатора. Ситуация с обнародованием фактов о деятельности Delavue, по его словам, безусловно, меняет дело, поэтому фирма ознакомится с деталями и решит, необходимо и возможно ли что-то предпринимать. ”Сначала мы ознакомимся с ситуацией, потом решим”, — сказал Аракас.

rus.delfi.ee
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