Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.
”Тут и не нечего думать. Они пришли не с нашей стороны, а зашли сзади через забор”, — сказала Билтсе и добавила, что до их территории человек добрался вплавь и что, по имеющимся у нее данным, причиной утопления стали проблемы со здоровьем.
”Предлагающие на нашей территории услуги по погружению люди вынесли труп на берег”, — сказала Билтсе Delfi.