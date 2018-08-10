10.08.2018, 20:21

Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

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rus.delfi.ee
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Rummu
RummuFoto: Eero Vabamägi

Вчера вечером на карьере Румму утонул мужчина. Администратор карьера Эрика Билтсе говорит, что мужчина зашел в карьер не со стороны расположенного на частной территории платного пляжа, а со стороны государственной земли.

”Тут и не нечего думать. Они пришли не с нашей стороны, а зашли сзади через забор”, — сказала Билтсе и добавила, что до их территории человек добрался вплавь и что, по имеющимся у нее данным, причиной утопления стали проблемы со здоровьем.

”Предлагающие на нашей территории услуги по погружению люди вынесли труп на берег”, — сказала Билтсе Delfi.

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