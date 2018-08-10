Администратор карьера Румму: наши люди достали тело из воды

”Тут и не нечего думать. Они пришли не с нашей стороны, а зашли сзади через забор”, — сказала Билтсе и добавила, что до их территории человек добрался вплавь и что, по имеющимся у нее данным, причиной утопления стали проблемы со здоровьем.

”Предлагающие на нашей территории услуги по погружению люди вынесли труп на берег”, — сказала Билтсе Delfi.