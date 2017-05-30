Административный совет Пыхья-Таллинна призвал отказаться от открытия пункта обмена шприцев на Ситси

Административный совет Пыхья-Таллинна обсудил на своем состоявшемся 30 мая заседании ситуацию, создавшуюся в связи с намерением Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28.

О планах Института развития здоровья рассказали директор учреждения Анника Веймер и заведующая отделом наркомании и инфекционных заболеваний Алена Курбатова, которые дали понять, что подписание договора об аренде данного помещения по-прежнему стоит на повестке дня.

Позицию города озвучил старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, по словам которого открытие пункта обмена шприцев на улице Ситси, несмотря на противостояние Таллиннской мэрии, районной управы и местных жителей, стало бы большой ошибкой.

”Я неоднократно подчеркивал, что данную проблему возможно решить лишь в сотрудничестве государства, города и местной общины. Если государственный Институт развития здоровья проигнорирует позицию самоуправления и местных жителей, то дальнейшее сотрудничество в области борьбы с наркоманией окажется под большим вопросом. Мое предложение состоит в том, чтобы отказаться от открытия пункта на ул. Ситси и создать рабочую группу, в которую вошли бы представители мэрии, районной управы, Института развития здоровья и представляющих местную общину гражданских объединений, чтобы совместно начать поиск альтернативного решения проблемы”, — сказал Кальюлайд.

Предложение старейшины района нашло поддержку членов админсовета. Было принято решение обратиться к Институту развития здоровья с призывом остановить деятельность по открытию пункта обмена шприцев по адресу Ситси, 28.

Административный совет Пыхья-Таллинна считает, что многоквартирный жилой дом и двор, расположенный между жилыми домами, является неподходящим местом для размещения учреждения, оказывающего услугу обмена шприцев.

Админсовет поддержал предложение Пыхья-Таллиннской районной управы о создании совместной рабочей группы с целью поиска решения создавшейся проблемы.

Свое противостояние плану Института развития здоровья разместить пункт обмена шприцев по адресу ул. Ситси, 28 выразили мэрия Таллинн в лице вице-мэров Таави Ааса и Михаила Кылварта, Пыхья-Таллиннская районная управа, квартирное товарищество Ситси 28, представляющее интересы местных жителей общество ”Ситси Сельтс” и Коплиский дом молодежи.