Административная реформа прибавила работы фирме с участием Лаара и Кальюлайд: потекли ли деньги рекой?

Муниципальные выборы завершились 15 октября, и теперь вместо 183 волостей и 30 городов в Эстонии — всего 64 волости и 15 городов. Одна фирма могла бы довольно потирать руки и наслаждаться невероятным количеством заказов, но не делает этого. Скорее даже наоборот. Миноритарными акционерами этой фирмы среди прочих являются Март Лаар (5%) и Керсти Кальюлайд (5%).

Фирма называется Regio OÜ и занимается разработкой геоинформационных систем и карт. По словам ее руководителя Лейды Лепик, никакого небывалого скачка не было, и скорее приходится прилагать даже большие усилия.

”К счастью, Земельный департамент сделал за нас большую часть работу. Нам нужно обновить свои базы данных на основании подготовленной ими информации. Сейчас вопрос заключается еще в том, являются ли нынешние границы окончательными или кто-то еще будет оспаривать”, — говорит Лепик.

Можно предположить, что сейчас все местные самоуправления, госучреждения, предприятия, школы и частные лица ринутся заказывать себе новую карту Эстонии…Но это не так. ”Большого роста оборота не видно. Скорее, доход меньше. Если до реформы клиент хотел приобрести карту административного деления, то мы могли предложить ему имеющуюся стандартную карту. Сейчас же нам необходимо проделать большую работу, прежде чем клиент получит нормальную карту с новыми границами и географическими названиями. Особенно трудоемким процесс становится, если клиент хочет отобразить на карте как новые, так и старые границы. Поскольку у нас есть и другие работы, то сейчас у нас наблюдается даже временная нехватка ресурсов”, — отмечает Лепик.