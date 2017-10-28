28.10.2017, 12:45

Администрация общежитий: погибший молодой человек мог бы обратиться за помощью в соседнее здание

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rus.delfi.ee
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Narva mnt 27 on esiplaanil, Narva mnt 25 tagaplaanil
Narva mnt 27 on esiplaanil, Narva mnt 25 tagaplaanilFoto: Argo Ingver

По слова представителя администратора тартуских общежитий MTÜ Tartu Üliõpilasküla Яаники Ханго, найденный сегодня мертвым на пустыре Ренет мог бы после того, как не смог зайти в общежитие, попросить помощи в соседнем здании.

Она сказала, что иногда на вечеринке люди теряют ключи или просто не могут их найти, и тогда администратор пропускает такого человека. В общежитии на Нарвском шоссе, 27 администратора нет, но он есть в соседнем здании на Нарвском шоссе, 25. Он занимается и 27-м домом, и это всем известно.


Несмотря на установленные возле зданий камеры наружного наблюдения, администратор, по словам Ханго, не обязан постоянно следить за ними, поскольку у него есть и другие обязанности. В ту ночь администратор совершил обход в 27 доме и покинул здание незадолго до того, как пришел Ренет. ”Есть возможность получить помощь в соседнем здании, но молодой человек ею почему-то не воспользовался”, — сказала она.

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