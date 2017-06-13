"Абсурд и бюрократия". Студенты ТЛУ — о попытках получения образования

В редакцию Delfi обратились четверо студентов Института гуманитарных наук Таллиннского университета. Они крайне недовольны условиями обучения и постоянными изменениями в программе. Однако вуз придерживается иного мнения: студентам не создают проблемы, а, наоборот, организовано быстрое решение возможных затруднений.

Филологи-третьекурсники Павел, Инна, Евгения и Ирина (имена изменены по просьбе студентов, настоящие имена и фамилии редакции известны — прим. ред.) рассказали Delfi о своих ”попытках получения образования”.

”Чем дальше, тем больше пребывание в Таллиннском университете напоминает художественное пространство романа ”Замок” Франца Кафки: ты словно бы брошен в бюрократический лабиринт без начала и видимого конца”, — начал свой рассказ Павел. ”Абсурд и бюрократия”.

Большая перемена

Студенты негодуют потому, что поступают они учиться по одной программе, в процессе учебы она меняется, а заканчивать вынуждены по другой. И этим пертурбациям, говорят учащиеся, сопутствует множество трудностей. Вуз отвечает, что это утверждение не соответствует действительности.

По словам Павла, все было бы хорошо, если бы предметы, которые нужно обязательно пройти, были в наличии и через год, и через два после поступления: ”Однако, доучившись до третьего курса, многие мои одногруппники обнаружили, что тех самых предметов, которые необходимо пройти, нет! Они есть в нашей программе, но в действительности их больше не читают”.

Delfi обратился за комментарием к вузу. ”Таллиннский университет рад, что студенты озабочены своей учебой и ее результатами. Вопрос, однако, в том, верно ли в качестве первичного решения обращение в прессу”, — прокомментировал претензии учащихся директор по коммуникации Таллиннского университета Сулев Олль.

По его словам, есть путь, пройдя который, решение обязательно будет найдено: сначала — руководитель специальности, потом — руководитель программы, далее — направления, академическая комиссия, директор института. Если же и на этом уровне проблема не решится, можно обратиться к проректору и ректору.

”Вопрос, почему студент поступает в университет и учится по одной программе, а заканчивает по другой, к сожалению, неудачно поставлен, потому как утверждение не соответствует действительности”, — опроверг претензии студентов Олль.

Также он добавил, что учебные программы и предметы постоянно развиваются, это естественное условие обеспечения качества образования: ”Педсостав и кураторы учебных программ при развитии курсов берут в расчет, помимо прочего, и обратную связь от студентов, которую собирают в каждом семестре”. Создание же новой версии учебной программы, по его словам, касается новых абитуриентов, и оно не привнесет изменений в учебных программах уже учащихся студентов. ”Однако и не исключено, что вносить изменения могут преподаватели, связанные с программой”, — добавил пресс-секретарь ТЛУ.

Языковой вопрос

Одной из причин, по которой пожаловавшиеся нам студенты могли ощутить больше изменений, Олль называет обновление структуры ТЛУ, которое произошло пару лет назад. А именно: в Институт гуманитарных наук Таллиннского университета, о студентах которого сейчас идет речь, 1 сентября 2015 года объединили Эстонский гуманитарный институт, Институт эстонского языка и культуры, Институт германо-романских языков и культур, Институт славянских языков и культур, Институт истории, гуманитарное направление Екатерининского колледжа, а также Языковой центр.

Студентка Ирина пожаловалась на то, что сайт университета есть только на эстонском и английском языках: ”Но у нас на курсе есть две девочки не из Эстонии, и знают они эстонский плохо. Понятно, что могут посмотреть на английском, и все же, это так тяжело оставить информацию на русском?”

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь ТЛУ отметил, что ранее интернет-страница вуза была и на русском языке, сейчас же языки обучения — эстонский и английский, и на этих языках информация доступна на домашней странице.

Для сравнения: сайт Таллиннского технического университета помимо английского и эстонского существует еще и в китайской версии. Тартуский университет перевел свой портал на английский и русский языки.

Как вы лодку назовете…

Нарекания студентов вызывает также система информирования и консультирования: у секретарей просто не хватает сил ответить всем. ”В одно лето несколько разных факультетов объединились под одной говорящей аббревиатурой TÜHI (Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut), и с тех пор за все происходящее на всех этих разных факультетах отвечает один секретарь, которая предпочитает общаться по электронной почте, и весьма скоро утомляется обилием валящихся на нее вопросов”, — описывает ситуацию студент.

Для Инны самой больной темой оказался секретариат ее факультета: ”На первом курсе он существовал, можно было с любой проблемой обратиться туда, а изменения в расписании, программе, предложения о работе, извещения о конференциях приходили на почту. Сейчас же этот секретариат убрали и оставили одного секретаря на весь Гуманитарный институт”.

” Основные ценности университета — открытость, качество, профессионализм, единство

Недовольна языковой ситуацией и Ирина. ”Раньше мы получали нужную информацию, обращались за помощью, могли в любое время зайти, подчеркиваю, в любое! В десять, в двенадцать, в три — без разницы, кто-то всегда был и можно было узнать все, что нужно”, — вспоминает она ”годы чудесные”.

Пресс-секретарь ТЛУ прокомментировал претензии следующим образом: ”В Институте гуманитарных наук Таллиннского университета на информационные запросы студентов отвечают учебный секретарь и два консультанта, один из них может в случае необходимости помочь студентам и на русском”.

Также, по его словам, основная задача консультантов — консультирование студентов как на месте, так и по телефону и имейлу. Для того, чтобы избежать очередей и обеспечить оперативное консультирование, у них имеются определенные приемные часы. Они определены так, чтобы подходили как студентам дневной, так и циклической форм обучения. Также студенты всегда могут договориться об индивидуальном времени для углубленной консультации, сообщил Олль.

”На основании вышеприведенной информации можно смело утверждать, что у студентам не создают проблемы, а наоборот: организовано быстрое решение возможных затруднений”, — уверен Сулев Олль.

”Неясным также остается вопрос о том, что информация доходит до студентов хуже, чем ранее”, — добавил он. По его словам, все студенты Института гуманитарных наук посредством университетского адреса в соответствии со своей образовательной ступенью присоединены к имейл-рассылке бакалавриата или магистратуры, куда консультанты постоянно рассылают информацию об организации учебного процесса.

Деятельность ТЛУ и Гуманитарного института, по словам пресс-секретаря, направлена на повышение качества образования и на то, чтобы как можно больше студентов смогли бы закончить университет в номинальный срок.

В разделе ”План развития 2015-2020. Миссия” на страничке ТЛУ написано: ”В соответствии с академической хартией Таллиннского университета, основные ценности университета — открытость, качество, профессионализм, единство”.