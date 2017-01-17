Член Таллиннского горсобрания Абдул Турей сегодня подал заявления о вступлении в Центристскую партию и в Центристскую фракцию Таллиннского горсобрания.

”Центристская партия выступает за экономическое благосостояние Эстонского государства и его народа, и я рад, что эту политику теперь возможно воплощать в жизнь и в коалиции на Тоомпеа”, — сообщил Турей через пресс-секретаря. ”Совсем недавно я вернулся из Англии и ощущаю явные различия и неравенство между двумя странами. Моя зарплата в Эстонии — почти такая же, как и у племянника в Англии на его первом месте работы. В те времена, когда он даже еще и университет не окончил. А там жизнь — одежда, еда и т.д. — дешевле, чем в Эстонии. Растить детей в Англии дешевле, чем в Эстонии. Так у нас больше быть не может!” — заявил Турей.

”Нет никакой причины, чтобы полицейские, учителя, тюремные чиновники, медсестры, водители автобусов и прочие должны так мало зарабатывать. Центристская партия вошла в правительство во имя того, чтобы у людей с низким уровнем доходов оставалось бы на руках больше денег. Центристская партия пообещала поднять зарплаты учителям до 120% от средней”, — добавил политик. Также, по его словам, он чувствует, что Центристская партия — его политический дом: ”Там всегда ко всем относятся равно”.

Турей еще не решил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру в горсобрание на осенних местных выборах. ”На прошлых выборах я получил большую поддержку таллиннцев и сильный мандат. И я доволен, что приобрел такой опыт — я стал богаче. За последние четыре года Таллинн сильно развился, и, понятное дело, большую роль в этом сыграла хорошая работа горуправы”.