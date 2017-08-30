Аавиксоо: учебный год мог бы начинаться 1 августа

Бывший министр образования Яак Аавиксоо в интервью ERR высказал мнение, что учебный год в школах мог бы начинаться уже 1 августа.

В передаче ERR "Прямой эфир из дома новостей" Аавиксоо напомнил, что исторически длинные летние каникулы были связаны с сельскохозяйственными работами, в которых задействовали в том числе и детей, но сейчас это уже не актуально, передает rus.err.ee.

"К сожалению, у нас уже больше нет и проживающих в деревнях бабушек и дедушек, к которым можно было бы отвезти детей на лето. Бабушки и дедушки сейчас ходят на работу. Порой даже прадедушки ходят на работу", — добавил бывший министр.

"В Эстонии учебный год — один из самых коротких. Я не думаю, что объем необходимо увеличивать, но сократить одни длинные каникулы точно было бы разумно", — отметил он.