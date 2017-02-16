Аас: высокая поддержка ЦПЭ свидетельствует об удовлетворенности работой руководства города

Результаты недавно проведенного исследования показали высокую степень удовлетворенности жителей Таллинна своей жизненной средой, а также то, что Центристская партия пользуется в столице наибольшей популярностью — ее поддерживают около 40% горожан, сообщает столичная пресс-служба.

По мнению и.о. мэра города Таави Ааса, причиной столь высокой поддержки партии стала удовлетворенность жителей качеством жизни города, предлагаемыми услугами и его руководством, которое вот уже долгое время стабильно находится в руках центристов.

”Исследование показало, что качество таллиннской жизненной среды устраивает 93% жителей. И этот тренд растет из года в год — каждый четвертый горожанин не ощущает в своем районе каких-либо недостатков. Строительство объектов, возведенных в районах по рекомендациям жителей, свидетельствует о тесном сотрудничестве с ними руководства города”, — заявил Аас.

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По его словам, 14% таллиннцев высказали мнение о необходимости создания в их районах бассейнов, водных центров, бань и т.д. Руководители города уже учитывают эти пожелания. К примеру, в Мустамяэ в концу следующего года на ул. Академия будет открыт спортивный комплекс с баней и бассейном, а в Пыхья-Таллинне уже осенью этого года откроет двери спорткомплекс ”Сыле” с 25-метровым и детским бассейнами. Планируется строительство бассейна и в Ласнамяэ — рядом с ледовым холлом ”Тондираба”.

86% опрошенных считают, что за последние несколько лет состояние общественного транспорта в Таллинне не изменилось или улучшилось. Экономическое положение горожан повысилось. 71% жителей за последние 12 месяцев не испытывал экономических проблем.