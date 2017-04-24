24.04.2017, 15:18

Аас выразил признательность правительству за готовность выделить средства на реконструкцию Горхолла

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rus.delfi.ee
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Linnahall
LinnahallFoto: Andres Putting

"У нас появилась историческая возможность приведения в порядок Таллинского горхолла", — заявил и.о. мэра столицы Таави Аас, узнав о решении правительства выделить на эти цели в 2018 и 2019 годах в общей сложности 40 миллионов евро.

Вместе со средствами, выделяемыми из городской казны, этого достаточно для выполнения заветной задачи. Аас выразил признательность правительству и дал высокую оценку наладившемуся после долгого перерыва сотрудничеству между двумя инстанциями.

По оценке и.о. мэра, реконструкция горхолла значительно повысит реноме Таллинна как места проведения крупных международных конференций, а чрезвычайно ценная территория между Старым городом и морем получит, наконец, должное применение.

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