Аас выразил признательность правительству за готовность выделить средства на реконструкцию Горхолла

"У нас появилась историческая возможность приведения в порядок Таллинского горхолла", — заявил и.о. мэра столицы Таави Аас, узнав о решении правительства выделить на эти цели в 2018 и 2019 годах в общей сложности 40 миллионов евро.

Вместе со средствами, выделяемыми из городской казны, этого достаточно для выполнения заветной задачи. Аас выразил признательность правительству и дал высокую оценку наладившемуся после долгого перерыва сотрудничеству между двумя инстанциями.

По оценке и.о. мэра, реконструкция горхолла значительно повысит реноме Таллинна как места проведения крупных международных конференций, а чрезвычайно ценная территория между Старым городом и морем получит, наконец, должное применение.