Аас: вопрос вынужденных квартиросъемщиков сможет решить лишь сильная партия

Кандидат в мэры от Центристской партии, исполняющий обязанности мэра Таави Аас сказал, что аргумент, что Центристская партия не уделяет внимание проблеме вынужденных квартиросъемщиков, не отвечает действительности. Решению проблемы уделяется много внимания и в партийной программе Таллинна, значится в пресс-релизе.

Аас сказал, что для Центристской партии проблемы вынужденных квартиросъемщиков всегда были и остаются в центре внимания. В предвыборной программе Таллинна, которую дополнили во время совместного обсуждения с Яной Тоом, говорится, что Таллинн поддерживает идею создания регистра для решения несправедливо принятых решений относительно вынужденных квартиросъемщиков. ”Прежде всего необходимо прояснить различные вопросы, связанные с вынужденными квартиросъемщиками: сколько людей, которые пострадали от несправедливости и каким образом компенсировать эту несправедливость”, — пояснил Аас необходимость создания регистра.

Он добавил, что для правительства под руководством Центристской партии эта тема тоже очень актуальна, что подтверждает создание специальной комиссии, которую возглавляет министр государственного управления. ”Здесь очень много нюансов, которые надо разъяснить, чтобы закрыть эту главу истории Эстонии. Проблемы вынужденных квартиросъемщиков сможет решить лишь сильная и активная партия, словами здесь не ограничишься”, — сказал Аас.

Вице-мэр, исполняющий обязанности мэра напомнил, что уже с 2009 года в Таллинне в очереди на квартиры не было ни одного вынужденного квартиросъемщика. ”Мы смогли добиться такого результата, поскольку выполнили программу Центристской партии и сдержали обещания, данные избирателям”, — подчеркнул Аас.