Аас: Таллинн оскорбили медалью "Медвежьей услуги", мы поместим ее рядом с высшей наградой "Europa Nostra"

”Медали "Медвежьей услуги" Таллинн удостоен несправедливо и необъективно”, — считает исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас. Эту медаль присудило Таллинскому департаменту городского планирования Общество охраны памятников старины.

"Нас оскорбили этой медалью, — цитирует Ааса Раэпресс, — спустя всего несколько дней после того, как поддержанный Таллинном проект исследования и консервации алтаря Роде в церкви Нигулисте получил высшее возможное в Европе признание — приз "Europa Nostra". Для нас такая негативная оценка чрезвычайно неожиданна, потому что до сих пор от общества никаких критических сигналов в наш адрес не поступало и оно до сих пор не объяснило, в чем дело".

Медали общество удостоило департамент "за нанесение ущерба историческим зданиям и ландшафтным заказникам". По мнению общества, охране этих объектов последний год уделяется недостаточно внимания.

Аас указал, что сейчас в Домской церкви ведется крупное исследование украшений алтарной стены работы Христиана Акерманна, что относится также к проектам европейского масштаба. Город нынче выделил на реконструкцию церквей в городе больше денег, чем государство.

Совсем недавно был подписан договор о выделении 50 тысяч евро на ремонт органа Карловской церкви, еще 50 тысяч евро выделены на реставрацию Казанской церкви. Обидно, когда все это намеренно оставляется незамеченным. Возникает вопрос о мотивах, которыми руководствовались оценщики.

"Мы поместим эту медаль "Медвежьей услуги" в Ратуше рядом с европейской высшей наградой "Europa Nostra", — сказал Таави Аас.