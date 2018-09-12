12.09.2018, 16:56

Аас поздравил Собянина с избранием мэром Москвы и пригласил в Таллинн

 (19)
rus.delfi.ee
EST 1
Tallinna linnapea Taavi Aas kuulutas välja jõulurahu
Foto: Taavi Sepp

Мэр Таллинна Таави Аас направил поздравление Сергею Собянину в связи с повторным избранием его мэром Москвы и пригласил посетить с визитом Таллинн, сообщает Раэпресс.

"Как для Москвы, так и для Таллинна первейшими задачами являются развитие общественного транспорта, качество образования, забота о пожилых людях и людях с расстроенным здоровьем, — отмечается в поздравлении. — Надеюсь, что сотрудничество и обмен опытом в этих сферах, экономические и культурные связи между нашими городами и в дальнейшем будут развиваться к обоюдной пользе".

Аас отметил также все больший потенциал сотрудничества в области туризма, дал высокую оценку продолжающемуся сотрудничеству Москвы и Таллинна в области коммунального хозяйства.

Послание содержит предложение о встрече мэров двух столиц.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI: ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

12.09.2018
Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

12.09.2018
Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
Подробнее



-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

12.09.2018
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них. Осторожно, видео может шокировать!
Подробнее

”Так я увижу, как оценивается моя работа”. Андрус Ансип будет баллотироваться в Европарламент

12.09.2018
Вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип будет выдвигать свою кандидатурe на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае следующего года.
Подробнее

Для будущих граждан Эстонии организуют специальные бесплатные языковые курсы: на них смогут попасть до 1000 человек в год

12.09.2018
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее

Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника. "Меня фактически обвинили в воровстве и в том, что я малоимущая"

12.09.2018
Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.
Подробнее