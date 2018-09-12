Аас поздравил Собянина с избранием мэром Москвы и пригласил в Таллинн

"Как для Москвы, так и для Таллинна первейшими задачами являются развитие общественного транспорта, качество образования, забота о пожилых людях и людях с расстроенным здоровьем, — отмечается в поздравлении. — Надеюсь, что сотрудничество и обмен опытом в этих сферах, экономические и культурные связи между нашими городами и в дальнейшем будут развиваться к обоюдной пользе".

Аас отметил также все больший потенциал сотрудничества в области туризма, дал высокую оценку продолжающемуся сотрудничеству Москвы и Таллинна в области коммунального хозяйства.

Послание содержит предложение о встрече мэров двух столиц.