12.09.2018, 16:56

Аас поздравил Собянина с избранием мэром Москвы и пригласил в Таллинн

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rus.delfi.ee
EST 27
Tallinna linnapea Taavi Aas kuulutas välja jõulurahu
Foto: Taavi Sepp

Мэр Таллинна Таави Аас направил поздравление Сергею Собянину в связи с повторным избранием его мэром Москвы и пригласил посетить с визитом Таллинн, сообщает Раэпресс.

"Как для Москвы, так и для Таллинна первейшими задачами являются развитие общественного транспорта, качество образования, забота о пожилых людях и людях с расстроенным здоровьем, — отмечается в поздравлении. — Надеюсь, что сотрудничество и обмен опытом в этих сферах, экономические и культурные связи между нашими городами и в дальнейшем будут развиваться к обоюдной пользе".

Аас отметил также все больший потенциал сотрудничества в области туризма, дал высокую оценку продолжающемуся сотрудничеству Москвы и Таллинна в области коммунального хозяйства.

Послание содержит предложение о встрече мэров двух столиц.

Tallinn Hockey weekend
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