05.04.2018, 20:19

Аас покинул должность председателя совета TLT

 (23)
дополнено в 20:33
rus.delfi.ee
EST 6
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Tiit Blaat

Мэр Таллинна Таави Аас сегодня вечером объявил в эфире Tallinna TV, что уйдет с должности председателя совета TLT.

Вероятно, его место займет Калле Кландоф.

Позавчера сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и выборе более предпочтительного варианта, одного — во взяточничестве.

Один из задержанных — член правления Tallinna Linnatranspordi AS Алар Урм, который является также членом правления Tallinn Entertainment OÜ и Adei Invest , ликвидатором Eesti E-tervise AS и присяжным адвокатом бюро Lextal. Adei Invest существует всего три месяца и занимается ”иными видами услуг”. Tallinn Entertainment OÜ существует 11 лет и занимается организацией азартных игр и ставок. В фирме трудится один человек.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ




Почти 160 000 человек не сообщили государству свое реальное место жительства и будут наказаны

05.04.2018
В начале следующего года вступит в силу новый закон о Регистре народонаселения, призванный заставить людей регистрироваться по тому адресу, по которому они реально проживают. Тех, кто не подчинится закону, ждет лишение ряда общественных привилегий, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Печальный инцидент: водитель погиб за рулем, пытаясь одновременно протереть стекло

05.04.2018
Каждый день в Эстонии происходит несколько аварий, причиной которых являются посторонние действия за рулем. К сожалению, в этом году уже произошло такое ДТП с летальным исходом.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €

Мгновенные банковские платежи в выходные и праздничные дни заработают в Эстонии через год

05.04.2018
Банк Эстонии надеется, что вводимые в ЕС межбанковские платежи, которые в праздничные и выходные дни работают так же, как и в обычные дни, в Эстонии заработают к концу этого года, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Как повлияет приход Lidl в Эстонию на цены? Посмотрим на примерах других стран

05.04.2018
Немецкая сеть магазинов с низкими ценами Lidl за последние десять лет активно расширялась. Последней большой страной, где сеть открыла свои магазины, стала США летом прошлого года. Так как вскоре Lidl придет и в Эстонию, то какое влияние он может оказать на цены?
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ