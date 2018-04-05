Аас покинул должность председателя совета TLT

Мэр Таллинна Таави Аас сегодня вечером объявил в эфире Tallinna TV, что уйдет с должности председателя совета TLT.

Вероятно, его место займет Калле Кландоф.

Позавчера сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и выборе более предпочтительного варианта, одного — во взяточничестве.

Один из задержанных — член правления Tallinna Linnatranspordi AS Алар Урм, который является также членом правления Tallinn Entertainment OÜ и Adei Invest , ликвидатором Eesti E-tervise AS и присяжным адвокатом бюро Lextal. Adei Invest существует всего три месяца и занимается ”иными видами услуг”. Tallinn Entertainment OÜ существует 11 лет и занимается организацией азартных игр и ставок. В фирме трудится один человек.