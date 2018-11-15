15.11.2018, 18:00

Аас объяснил, почему ушедший в отставку из-за коррупционного скандала чиновник снова занимает высокую должность


rus.delfi.ee
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Enno Tamm ja Taavi Aas
Enno Tamm ja Taavi AasFoto: Rauno Volmar

Руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Энно Тамм покинул свой пост из-за коррупционного скандала, но был вскоре принят на должность директора по развитию AS Tallinna Tööstusparkid.

Объясняя его назначение, мэр Таллинна Таави Аас сказал, что Тамме был избран из-за его опыта на посту старейшины Пыхья-Таллинна и что место директора по развития было создано 28 августа ”в связи с запланированным расширением деятельности акционерного общества в зону Пыхья-Таллинна”.

”Принимая во внимание большой опыт работы Энно Тамма в качестве старейшины района Пыхья-Таллинн и его отставку с поста председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS, член правления акционерного общества предложил Энно Тамму занять должность директора по развитию”, — сказал Аас.

Месячный оклад Тамма составляет 3 800 евро брутто.

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