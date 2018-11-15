Аас объяснил, почему ушедший в отставку из-за коррупционного скандала чиновник снова занимает высокую должность

Объясняя его назначение, мэр Таллинна Таави Аас сказал, что Тамме был избран из-за его опыта на посту старейшины Пыхья-Таллинна и что место директора по развития было создано 28 августа ”в связи с запланированным расширением деятельности акционерного общества в зону Пыхья-Таллинна”.

”Принимая во внимание большой опыт работы Энно Тамма в качестве старейшины района Пыхья-Таллинн и его отставку с поста председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS, член правления акционерного общества предложил Энно Тамму занять должность директора по развитию”, — сказал Аас.

Месячный оклад Тамма составляет 3 800 евро брутто.