Аас — об эстонском языке в русских школах: наша цель — качественное образование

И. о. мэра Таллинна Таави Аас заявил, что двуединая цель столичной пилотной программы — повышение уровня владения эстонским языком и гарантия качественного преподавания всех предметов в русскоязычных гимназиях. Таким образом, русскоязычным учащимся будет предоставлена возможность изучать эстонский язык на языковых занятиях, а не на уроках точных и естественных наук, сообщает Раэпресс.

”Согласно законопроекту, который будет обсуждаться на завтрашнем заседании Таллиннского горсобрания, город хочет дать возможность запустить пилотную программу гибкого языкового и предметного обучения. В рамках программы у школ появится возможность обеспечить качественное преподавание, выбирая по необходимости язык обучения того или иного школьного предмета, и в течение шести лет улучшить владение эстонским выпускников гимназий до уровня С1. Сейчас обучение в гимназиях с русским языком обучения дает уровень владения эстонским В2, но этого недостаточно для продолжения обучения в эстонских высших учебных заведениях. Наша цель — обеспечить будущему поколению качественное образование, которое откроет лучшие перспективы” — пояснил Аас.

”Конечно, гораздо проще и циничнее заявить: не наша забота, каким образом в гимназии будет достигнут требуемый — минимум 60% предметов обязательной программы — перевод на эстоноязычное обучение. Однако мы должны признать недостатки перехода на эстонский язык обучения в русских школах и упущения в его организации. Нельзя требовать от учеников заметных результатов, не обеспечивая школы методическим руководством, учебниками и вспомогательными материалами”, — добавил вице-мэр Михаил Кылварт.

Кроме того, рапорт созванной Министерством образования рабочей группы, опубликованный в 2014 году, подтверждает, что зачастую проблемой является недостаточное владение учителями эстонским языком. В нем также говорится, что учителя и ученики недовольны имеющимися материалами. Они ориентированы на учеников, для которых эстонский язык — родной, в них отсутствуют в нужном объеме адаптированные материалы, они слишком сложные и перегруженные. В результате эксперты, созванные министерством, пришли к выводу, что зачастую речь идет о формальных достижениях, связь которых с улучшением уровня владения эстонским остается под вопросом.

В рамках таллиннской пилотной программы школы получат возможность увеличить объем преподавания эстонского языка. Школы также составят программу, поддерживающую внешкольное изучение эстонского, создав ученикам дополнительные условия для практического применения языка. Поддержку в изучении государственного языка получат и преподаватели, для чего в школах будут разработаны соответствующие программы повышения квалификации.