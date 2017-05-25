Аас — о деле Сарапуу: прокуратура была с мэрией немногословна

И.о. мэра Таллинна Таави Аас на сегодняшней конференции дал понять, что если бы прокуратура сообщила бы горуправе больше информации, Сарапуу был бы отстранен от должности раньше.

”Я действительно доволен, что мы уже ранее приняли решение, что BWM не будет далее заниматься вывозом мусора. Заверяю, что во время принятия решения мы не знали, что идет следствие”, — сообщил Аас. По его словам, городские внутренние проверки не нашли причин связывать Сарапуу и BWM.

”Я и ранее говорил, что было бы хорошо, если бы прокуратура прояснила бы дело. Они ранее ничего не говорили, кроме того, что им не поступала информация о преступлении”, — сказал Аас и заверил, что мэрия в любом случае готова сотрудничать с правоохранительными органами. ”Если бы у нас была информация 1 марта (то есть к моменту начала производства), мы бы точно не поступили бы так, как поступили”.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

КаПо и Госпрокуратура с 1 марта этого года ведут производство по уголовному делу, в рамках которого вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу сегодня предъявили подозрение в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере, за которое можно требовать денежного наказания или до трех лет тюремного заключения.