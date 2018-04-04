Аас: IRL пытается использовать скандал вокруг TLT для ликвидации бесплатного проезда

"Прискорбно, что IRL пытается использовать скандал, возникший вокруг Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), для приватизации общественного транспорта Таллинна и ликвидации бесплатного проезда в нем", — сказал мэр Таллинна Таави Аас, комментируя заявление IRL после задержания четырех глав TLT по подозрению в коррупции..

Смешивать в одном котле случай коррупции и разговоры о приватизации — не самый лучший рецепт, подчеркнул Аас (Центристская партия) и добавил, что для Таллинна — любой случай коррупции — метка черного дня, а в любом случае невозможно ежеминутно контролировать всех 13 000 работников городской системы.

"IRL хочет, чтобы за приватизацией общественного транспорта города (и в таком случае это весьма логично) последовала ликвидация бесплатного проезда в нем, потому что главная цель любого частного предприятия — это прибыль. IRL минувшим летом и осенью делала немало заявлений относительно бесплатного транспорта в Таллинне. Она откровенно враждебно настроена и по отношению к намерению использовать бесплатный проезд в государстве", — отметил Аас.