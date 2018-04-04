04.04.2018, 07:50

Аас: IRL пытается использовать скандал вокруг TLT для ликвидации бесплатного проезда

 (27)
rus.delfi.ee
EST 1
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Tiit Blaat

"Прискорбно, что IRL пытается использовать скандал, возникший вокруг Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), для приватизации общественного транспорта Таллинна и ликвидации бесплатного проезда в нем", — сказал мэр Таллинна Таави Аас, комментируя заявление IRL после задержания четырех глав TLT по подозрению в коррупции..

Смешивать в одном котле случай коррупции и разговоры о приватизации — не самый лучший рецепт, подчеркнул Аас (Центристская партия) и добавил, что для Таллинна — любой случай коррупции — метка черного дня, а в любом случае невозможно ежеминутно контролировать всех 13 000 работников городской системы.

"IRL хочет, чтобы за приватизацией общественного транспорта города (и в таком случае это весьма логично) последовала ликвидация бесплатного проезда в нем, потому что главная цель любого частного предприятия — это прибыль. IRL минувшим летом и осенью делала немало заявлений относительно бесплатного транспорта в Таллинне. Она откровенно враждебно настроена и по отношению к намерению использовать бесплатный проезд в государстве", — отметил Аас.

Аас считает, что неправильно использовать один прискорбный случай, чтобы порочить все предприятие: не следует забывать, что на предприятии уже был подключен механизм внутреннего контроля и работа по выявлению возможного нарушения уже велась, и именно внутренний контроль первично выявил примерно то же, что и криминальная полиция.

"Как председатель совета TLT, я, конечно же, потребую отчета от правления. Но хочу процитировать здесь прокуратуру: раскрытие случая коррупции не означает, что она цветет махровым цветом, а означает, что за недопустимостью ее следят", — сказал в заключение Аас.

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