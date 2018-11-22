22.11.2018, 18:30

Аас и Мёльдер: заявление о нашей причастности к распределению мест в Ляэне-Таллиннской центральной больнице безосновательно

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rus.delfi.ee
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Аас и Мёльдер: заявление о нашей причастности к распределению мест в Ляэне-Таллиннской центральной больнице безосновательно
Kollaaž

В сегодняшней статье в газете ”Ээсти Пяэвалехт” под заголовком ”Kiire pääsu hooldusravile tagas kõrge positsioon erakonnad, altkäemaks või tutvused” ("Быстрый доступ к медицинскому уходу обеспечивался высокой политической позицией, взятками или знакомствами") ее автор приписывает влияние на распределение мест в медицинских учреждениях, предоставляющих услугу ухода за больными, вице-мэру Тынису Мельдеру и мэру Таави Аасу, не предъявляя каких-либо доказательств и не спросив комментария упомянутых, говорится в пресс-сообщении управы.

”К сожалению, от статьи остается впечатление, будто я как-то связан с распределением мест в медицинских учреждениях, оказывающих услугу ухода за больными, и будто я пытался как-либо влиять на это. Ни я, ни другие люди, находящиеся в руководстве города, к этому не причастны”, — заявил вице-мэр Тынис Мельдер. Вице-мэр подчеркнул, что его имя было упомянуто в ситуации, в которой он с обвиняемым Марком Левиным никогда не был — на тот момент он занимал должность лишь месяц и к данному решению не имеет никакого отношения. Мельдер заверил, что места в медицинских учреждениях не распределяются по звонку членов горуправы, а газета совершенно безосновательно упомянула его имя, даже не спросив какого-либо комментария.

Мельдер напомнил, что пункты 4.2 и 5.1 Кодекса журналистской этики обязывают дать возможность опровергнуть заявление и выслушать позицию названных в конфликтной ситуации людей, чего, к сожалению, не было сделано.

Мэр Таллинна Таави Аас также заверил, что никак не связан с распределением мест в медицинских учреждениях, оказывающих услугу ухода за больными. За его долгую карьеру в горуправе у него были лишь единичные контакты с руководителем больницы Марком Левиным, но распределения больничных мест они не касались.

”Если кто-либо упоминает имя того или иного члена горуправы в своих интересах, это остается на его совести, — добавил Аас. — Я никогда не говорил с Левиным о распределении мест в больнице”.

О чем речь?

Отметим, что в публикации, к которой предъявляют претензии таллиннские руководители, нет обвинения со стороны автора их в причастности к распределению мест в больнице. В статье цитируется телефонный разговор руководителя клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и секретаря, занимающегося очередями на лечение, в котором обсуждалось внеочередное размещение в клинике отца Яны Тоом.

В этом разговоре также нет утверждения, что мэр и вице-мэр решают вопросы размещения пациентов в клинике.

К Левину с вопросом размещения мужа в клинике обратилась мать Яны Тоом — Маргарита Черногорова.

Левин — секретарю: ”Если она начнет действовать, то все равно позвонит либо Таави Аас [Мэр Таллинна — прим. ред.], либо этот Мёльдер [вице-мэр — прим. ред.]”

Секретарь: ”Да-да-да. Но …его придется взять на то место, которое у нас осталось…”

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