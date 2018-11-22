Аас и Мёльдер: заявление о нашей причастности к распределению мест в Ляэне-Таллиннской центральной больнице безосновательно

Мэр Таллинна Таави Аас также заверил, что никак не связан с распределением мест в медицинских учреждениях, оказывающих услугу ухода за больными. За его долгую карьеру в горуправе у него были лишь единичные контакты с руководителем больницы Марком Левиным, но распределения больничных мест они не касались.

”Если кто-либо упоминает имя того или иного члена горуправы в своих интересах, это остается на его совести, — добавил Аас. — Я никогда не говорил с Левиным о распределении мест в больнице”.

О чем речь?

Отметим, что в публикации, к которой предъявляют претензии таллиннские руководители, нет обвинения со стороны автора их в причастности к распределению мест в больнице. В статье цитируется телефонный разговор руководителя клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марка Левина и секретаря, занимающегося очередями на лечение, в котором обсуждалось внеочередное размещение в клинике отца Яны Тоом.

В этом разговоре также нет утверждения, что мэр и вице-мэр решают вопросы размещения пациентов в клинике.

К Левину с вопросом размещения мужа в клинике обратилась мать Яны Тоом — Маргарита Черногорова.

Левин — секретарю: ”Если она начнет действовать, то все равно позвонит либо Таави Аас [Мэр Таллинна — прим. ред.], либо этот Мёльдер [вице-мэр — прим. ред.]”

Секретарь: ”Да-да-да. Но …его придется взять на то место, которое у нас осталось…”