Аас: цель центристов — продолжить работу в Таллинне

По словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, опубликованные сегодня в СМИ свежие рейтинги популярности партий дают четкий сигнал о том, что жители Таллинна хотят видеть центристов у власти в столице и после местных выборов.

Аас отметил также, что поддержка Центристской партии среди жителей Таллинна по-прежнему остается высокой по причине того, что город постоянно развивается, а местные власти не бояться принимать смелые решения и инвестировать в будущее. ”Таллинн блистал в глаза общественности своими свежими и смелыми идеями, вспомним хотя бы бесплатный общественный транспорт. Сегодня опыт столицы хочет перенять государство. Таких смелых идей у нас еще много и именно за это нас ценят и поддерживают избиратели.” — сказал исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

Аас напомнил также о результатах недавнего исследования, согласно которым жители Таллинна довольны как руководством города, так и доступностью услуг, и качеством жизни. Так, опрос показал, что 95% горожан довольны жизнью в столице и 93% — жизнью в столичных районах.

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Каждый четвертый горожанин отметил, что не нуждается больше ни в каких услугах, так как все необходимое уже имеется и отлично работает. ”Если мы продолжим в том же духе, то нам будет сложно доказать старику из озера Юлемисте, что города по-прежнему строится” — сказал Аас.

Он добавил также, что городу пошло на пользу, что в Таллинне вся власть сосредоточена в руках центристов. Именно поэтому городским властям удалось выполнит поставленные задачи, четко следовать данным горожанам предвыборным обещаниям и держаться в стороне от политических склок. ”Конечно же, центристы хотят продолжить работать на пользу Таллинна и после выборов в местные органы власти 15 октября этого года. Наши силы еще не иссякли!” — подтвердил Таави Аас.