Ааду Муст: избирательные союзы всегда будут лишь ”гостями” на политическом поле

По словам кандидата на пост мэра Тарту от Центристской партии, члена правления парии и профессора Ааду Муста, решение избирательного союза Vabakund отказаться от участия в местных выборах лишний раз доказывает непостоянство избирательных союзов, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Муст отметил также, что избирательные союзы — это ”гости” на политическом небосклоне, которые захотели пришли, а захотели ушли, без каких-либо обязательств. ”Избирательные союзы исчезают так же неожиданно, как и появляются, и порой это происходит настолько быстро, что избиратели даже не успевают заметить их деятельности”, — сказал Муст.

Политик добавил, что все вышеперечисленное — это не предъявление претензий членам союза Vabakund, просто это яркий пример того, что не стоит относиться серьезно к избирательным союзам, так как они не готовы заниматься серьезными делами и защищать интересы своих избирателей. ”Можно сказать, что для избирательных союзов свойственна непостоянность: попробовали, не получилось и исчезли. Партии такого себе позволить не могут, так как они отвечают за свои слова и поступки перед избирателями”, — отметил Муст.

По мнению Муста, решение членов Vabakund отказаться от участия в выборах вряд ли будет последним. ”На предстоящий выборах в органы местного самоуправления баллотируются союзы, основанные на проектах, в которых участвуют разные люди по разным причинам.” — сказал Муст отметив, что если в Тарту такими союзами, возможно, и движет желание представлять интересы избирателей, то в Таллинне это скорее развлекательный предвыборный проект. ”Как только выборы завершатся, участники таких союзов разбегутся кто куда, а все обещания будут забыты”, — сказал Муст.