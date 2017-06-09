Ааб: высокий рейтинг центристов показывает, что людям по душе наши идеи

По словам генерального секретаря Центристской партии Яака Ааба, результаты опубликованного сегодня исследования, проведенного фирмой Turu-uuringute, лишний раз доказывают, что партия премьер-министра выбрала правильный путь и избиратели это оценили по достоинству, передает пресс-служба партии.

Генеральный секретарь отметил, что Центристская партия по-прежнему является самой популярной как среди эстонцев, так и среди русских избирателей. ”Безусловно, наша цель — достичь еще большей поддержки населения. Мы хотим добиться расположения как людей разных возрастных групп, как в городах, так и селах, как среди эстонцев, так и среди представителей других национальностей, проживающих в Эстонии,” — сказал Ааб.

Ааб отметил, что с ноября, когда центристы вошли в правительство, был проделан большой путь, было сделано много важных решений. Это касается как улучшения благосостояния людей с низкой или средней зарплатой благодаря повышению не облагаемого налогом минимума, повышения качества медицинский услуг и сокращения очередей к специалистам благодаря дополнительным финансовым вливания в сферу здравоохранения, а также поддержке многодетных семей. ”В последнее время на первый план вышла тема налоговых изменений, но наши избиратели прекрасно понимают, что цель правительства — не сократить их ежемесячных доход, как говорит оппозиция, а наоборот, повысить качество их жизни. Этому определённо способствует 500 евро, которые не будут облагаться налогом, в годовом эквиваленте на руках у людей останется на 700 евро больше,” — сказал генсек.

То, что населению по душе политика нынешнего правительства хорошо показывают и результаты опроса на тему доверия к эстонским институтам власти. ”Сегодня премьер-министру Юри Ратасу доверяет в два раза больше людей, чем экс-премьеру, реформисту Таави Рыйвасу в октябре. Кроме того, начало восстанавливаться доверие населения к парламенту и правительству и это весьма показательно, учитывая, какую политику вели находившиеся 17 лет у власти реформисты и во имя чего работает нынешняя коалиция, выступающая за улучшение качества жизни населения.” — добавил Ааб.

Ааб отметил также, что весьма примечательными являются данные, свидетельствующие о высокой поддержке коалиции. ”Оппозиция с самого первого дня работы новой коалиции открыто заявила, что не даст новому правительству традиционные 100 дней свободные от критики. Свое слово они сдержали и критика лилась как из рога изобилия, но она были не конструктивной и являла собой обычное противостояние оппозиции против коалиции, что отразилось на их рейтингах. Но как показала практика, работа Центристской партии и наших партнеров по коалиции оказалась действеннее. Вместо громких слов мы предпочли работать на благо населения.” — сказал он.