24.07.2018, 13:02

А вы знали? В одном случае закон позволяет пешеходу переходить дорогу абсолютно в любом месте

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Закон о дорожном движении разрешает пешеходу пересекать проезжую часть и в том месте, которое не предназначено для этого.

Пункт 2 статьи 24 Закона о дорожном движении указывает условия, при которых пешеходы могут пересекать проезжую часть в месте, где нет перехода, пешеходного моста или туннеля, зебры или перекрестка, пишет Geenius.

Если вышеназванные места находятся на расстоянии более 100 метров от пешехода, то пешеход может пересекать проезжую часть без того, чтобы полиция могла оштрафовать его за это.

Наряду с законом важно помнить, что перед пересечением дороги пешеход должен убедиться в безопасности, то есть проезжая часть должна быть хорошо видна в обоих направлениях и пересечением проезжей части не должны создавать опасности для движения.

Полный текст статьи читайте на Geenius.

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