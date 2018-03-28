А вы любите "Челюсти"? Завтра в Таллинне пройдет демонстрация в защиту акул

Завтра перед таллиннским офисом Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) MTÜ Loomus организует демонстрацию в защиту океанических рыб. Уже более 14 000 человек присоединили свои подписи к обращению, в котором просят EAS и семейный центр Meritäht остановить план постройки в порту Дирхами аквариума для акул и морских скатов, сообщается в пресс-релизе.

Помимо частных лиц обращение подписали несколько иностранных организаций по защите животных и природы, такие как PETA и Sea Shepherd, а также восемь эстонских организаций по защите животных.

Руководитель MTÜ Loomus Кадри Таперсон призывает высказать свою позицию всех, кто считает, что океаническим рыбам не место в аквариуме Ноароотси.

”Мы хотим, чтобы EAS не финансировал проект, в котором основным коронным номером и целью является содержание животного в неволе. Такому устаревшему и отрицающему благополучие животных развлечению не место в 21 веке”, — утверждает Таперсон.

Демонстрация в защиту акул и морских скатов пройдет 29 марта с 12:00 до 13:00 в Таллинне перед зданием EAS по адресу Ласнамяэ теэ, 2.