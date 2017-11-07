07.11.2017, 09:10

А вы это знали? В школе за день можно проводить только одну контрольную

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Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

В последнее время многие учащиеся жалуются на чрезмерную нагрузку, говоря о том, что в иные дни контрольные проводятся почти на каждом уроке.

Следует иметь ввиду, что за один учебный день можно провести только одну контрольную работу. О времени проведения контрольной ученикам сообщается как минимум за пять учебных дней до ее проведения. За учебную неделю можно устраивать до трех контрольных работ.

Контрольные нельзя проводить в понедельник и пятницу, а также на первом и последнем уроке, за исключением случаев, когда предмет стоит в расписании только в понедельник и пятницу или в один из этих дней, либо только первым и последним уроком.

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