06.11.2018, 21:10

А у вас уже рождественское настроение? Ярмарка на Ратушной площади — уже совсем скоро!

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Tallinna vanalinna jõuluturg
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

На утверждение Таллинской горуправы вынесено решение об открытии 16 ноября на Ратушной площади рождественской ярмарки.

Предполагается, что ярмарка будет открыта до 7 января, причем с воскресенья по четверг — с 8 до 22, а в пятницу и субботу — до 23 часов. 31 декабря и в новогоднюю ночь ярмарку можно будет посетить с 8 часов утра до окончания концерта — т.е. до половины третьего ночи. Установка оборудования начнется 9 ноября сразу после установки в четверг после обеда новогодней елки. Помимо творений рукодельниц и мастеров-ремесленников, лакомств и разного рода напитков, каруселей и Деда Мороза, посетителей от мала до велика будет ждать по пятницам и субботам с 16 до 19, а по воскресеньям — с 12 до 15 культурная программа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Оттачивали технику лежания”. Участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты: мы практически ничего не делали

06.11.2018
По оценке участников срочных учений ”Okas 2018”, из призванных 1248 резервистов на место явилось около 650. Эти слова подтверждает и опубликованное Sõdurileht видео финального построения, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Увольнение бывшего спасателя Сергея Менькова признано законным, он окончательно проиграл суд государству

06.11.2018
Во вторник, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным.
Подробнее


Изнасилование или нет? Ссора строителей кончилась использованием пивной бутылки не по назначению

06.11.2018
Таллиннский окружной суд сегодня обсуждал: засунуть мужчине пивную бутылку в анальное отверстие — это изнасилование или просто ненадлежащее физическое обращение?
Подробнее


ФОТО: Курильщики по-прежнему представляют для многоквартирных домов серьезную проблему

06.11.2018
Сегодня репортер и фотограф Delfi вместе с инспектором Спасательного департамента Аннели Ансман отправились проверять пожарную безопасность в подъездах и подвалах дома по адресу Мустамяэ теэ, 132 в Таллинне.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €




Суд взыскал со Smartlynx компенсации пассажирам на сумму более 80 тысяч евро

06.11.2018
Представляющее пассажиров предприятие Lennuabi одержало в Харьюском уездном суде победу над авиакомпанией Smartlynx. Согласно решению суда, в пользу 160 клиентов были взысканы компенсации за отложенные или неожиданно отмененные оператором рейсы.
Подробнее


НА ЗАМЕТКУ | Почему вы должны положить рис в кофемолку?

06.11.2018
Если вы используете кофемолку не только для кофе, но и для специй, вы знаете, что со временем остатки накапливаются внутри и остаются на лезвиях. Это очень некрасиво и портит вкус. Хорошая новость заключается в том, что если вы столкнулись с этой проблемой, у Furnish Home есть простой трюк, чтобы избавиться от всех остатков одним ударом!
Подробнее