А у вас уже рождественское настроение? Ярмарка на Ратушной площади — уже совсем скоро!(3)
На утверждение Таллинской горуправы вынесено решение об открытии 16 ноября на Ратушной площади рождественской ярмарки.
На утверждение Таллинской горуправы вынесено решение об открытии 16 ноября на Ратушной площади рождественской ярмарки.
Предполагается, что ярмарка будет открыта до 7 января, причем с воскресенья по четверг — с 8 до 22, а в пятницу и субботу — до 23 часов. 31 декабря и в новогоднюю ночь ярмарку можно будет посетить с 8 часов утра до окончания концерта — т.е. до половины третьего ночи. Установка оборудования начнется 9 ноября сразу после установки в четверг после обеда новогодней елки. Помимо творений рукодельниц и мастеров-ремесленников, лакомств и разного рода напитков, каруселей и Деда Мороза, посетителей от мала до велика будет ждать по пятницам и субботам с 16 до 19, а по воскресеньям — с 12 до 15 культурная программа.
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