А у вас уже рождественское настроение? Ярмарка на Ратушной площади — уже совсем скоро!

Предполагается, что ярмарка будет открыта до 7 января, причем с воскресенья по четверг — с 8 до 22, а в пятницу и субботу — до 23 часов. 31 декабря и в новогоднюю ночь ярмарку можно будет посетить с 8 часов утра до окончания концерта — т.е. до половины третьего ночи. Установка оборудования начнется 9 ноября сразу после установки в четверг после обеда новогодней елки. Помимо творений рукодельниц и мастеров-ремесленников, лакомств и разного рода напитков, каруселей и Деда Мороза, посетителей от мала до велика будет ждать по пятницам и субботам с 16 до 19, а по воскресеньям — с 12 до 15 культурная программа.