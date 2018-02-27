А ты — за меньшинства? Смотрите в среду на ETV+ телебатл ”Кто кого?” между Русаковым и Каллас

Русских в Эстонии призывают быть активнее и поддержать общеевропескую инициативу Minority Pact, организованную FUEN.
Это европейская конфедерация автохтонных (или коренных) национальных меньшинств / народностей в Европе. FUEN насчитывает около 90 организаций-членов в целом.
В Европе насчитывается более 400 национальных меньшинств. Каждый седьмой европеец принадлежит коренному меньшинству или говорит на региональном языке или языке меньшинств.
От Эстонии в нее входят Русская школа, Союз Славянских просветительных и благотворительных обществ, Общество Немцев Эстонии, Ассоциация белорусов Эстонии и Объединение народов Эстонии.
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В среду, 28 февраля в 19.15 на канале ETV+ состоится дискуссия на данную тему в студии программы ”Кто кого? С Андреем Титовым”. Точку зрения национальных меньшинств будет отстаивать представитель Русской школы Эстонии, правозащитник и политик Мстислав Русаков, оппонировать ему будет Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас.
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Представительница Русской школы Эстонии Алиса Блинцова считает, что участие в данной инициативе сможет помочь русскоязычному меньшинству добиться больших прав в принятии решений.
Добивались через суды
Многие уже видели видеорекламу в Фейсбуке с призывом подписать инициативу Minority Safepack — пакет действий по спасению национальных меньшинств, инициативу европейской международной организации FUEN, имеющий консультативный статус в ЕП, ООН и ОБСЕ.
До 1 апреля надо собрать по всей Европе 1 миллион подписей и тогда Еврокомиссия обяжет государства ЕС выполнять Европейские требования в отношении национальных меньшинств.
Сейчас, как вы знаете, все европейские правовые акты в отношении национальных меньшинств носят для государств рекомендательный характер. То есть, необязательны к исполнению. В нашем случае, в Эстонии большинство населения это эстонцы, как они решат с нами поступать, так оно и будет, как бы мы не противились введению дискриминационных решений. /…/ И при любом голосовании решение все равно будет на стороне большинства.
Именно поэтому, международные правозащитные институты разрабатывают различные рекомендации, как следует вести себя государству с национальными меньшинствами. И многие развитые демократические страны эти рекомендации даже соблюдают. Добровольно. Но нам, к сожалению, до этого ещё пока далеко.
В случае, если наша инициатива Minority Safepack пройдет, то Европейский союз выпустит эти рекомендации уже в виде директив. А директивы, как вы понимаете, уже обязательны к исполнению.
Подпишись — а то проиграешь?
Очень вяло идет сбор подписей в Эстонии! Огромная часть населения Эстонии не имеет эстонского гражданства (а подписать эту инициативу могут только граждане ЕС) и даже при большом желании не могут дать свой голос за права национальных меньшинств. Это, конечно, несправедливо, но и это решение тоже было принято национальным большинством. Поэтому, те, что то права голоса имеют должны обязательно в этом участвовать.
В этих предложениях инициативы нет ничего особенного, обычные человеческие вещи:
- Защита и поощрение культурного и языкового разнообразия,
- Программы финансирования для малых языковых общин,
- Создание Центра языкового разнообразия,
- Включение защиты нацменьшинств и поощрения культурного и языкового разнообразия в цели фондов ЕС по региональному развитию,
- Исследования добавочной стоимости, вносимой меньшинствами в общества и Европу,
- Приближение к равным правам для меньшинств, затронутых отсутствием гражданства, например, ромов,
- Единое европейское законодательство об авторском праве для получения услуг и вещания на родном языке,
- Свобода предоставления услуг и приема аудиовизуального контента в регионах, населённых меньшинствами,
- Разрешение регионам и государствам предоставлять субсидии на культуру, СМИ и сохранение культурного наследия меньшинств.
С петицией можно ознакомиться здесь.