А не выучить ли нам эстонский ”на троих”?!

Ещё в этом году трём столичным русским школам выделят дополнительные треть миллиона евро на более эффективное изучение эстонского языка, сообщает Райво Юурак на страницах ”Учительской газеты”.



26 сентября министр науки и образования Майлис Репс и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подписали пилотный проект, согласно которому Ласнамяэской гимназии, Линнамяэскому Русскому лицею и Кесклиннаской гимназии будет выделено по 100 000 евро каждой школе на повышение эффективности преподавания эстонского языка. На пилотную программу следующего года предусмотрено ещё по 250 тысяч для каждой из трёх школ, а также дополнительные 250 000 евро на финансирование совместных проектов.

Средства предусмотрены на проведение командных тренингов для учителей, в т.ч. и на изучение части предметов на эстонском языке по методике интегрированного обучения, на использование инфотехнологических средств на уроках эстонского языка и приобретение новых учебных материалов, на преподавание языка в более маленьких группах, организацию внешкольной деятельности и кружки по интересам, на изучение языка на предметах, преподаваемых на русском языке, а также создание эстоноязычной среды обучения, на посещение эстонских госучреждений, работу дискуссионных и туристических клубов, на проведение языковых лагерей и учебных дней эстонского языка, на обмен учениками и экскурсии по другим регионам страны, на тестирование уровня владения эстонским языком, привлечение к сотрудничеству родителей и пр. Пилотная программа под названием ”Выучим эстонский язык!” стартует нынешней осенью и продлится ещё шесть лет, то есть до весны 2023 года.

Новая модель изучения эстонского языка

Все три школы изъявили желание достигнуть к концу девятого класса уровня владения эстонским на категорию В2, а к окончании гимназии — категории С1. Согласно закону выпускники русскоязычных основных школ должны сдать экзамен по эстонскому на категорию В1, а гимназий — на В2.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что, в отличие от языкового погружения, приоритетами пилотного проекта станут, прежде всего, внешкольные виды деятельности на эстонском языке и занятия по интересам, привлечение молодёжи к общению на госязыке, походы по музеям на эстонском языке, а также проведение на эстонском лагерей и уличных уроков.

Языковое погружение является популярной методикой, взятой на вооружение во многих русскоязычных школах, пояснила Репс. В Таллинне нет ни одной русской школы, где бы в основной ступени какой-нибудь из предметов не преподавался на эстонском языке. И это при том, что в основной школе этого делать не обязательно. К сожалению, есть и такие родители, которые настроены против языкового погружения. Именно по этой причине их детям и нужна возможность применения языка на практике, что пилотный проект и гарантирует.

Соотношение 60:40 останется

Речь идёт о совместном проекте министерства, города и Таллиннского университета по поддержке инициативы трёх школ продемонстрировать результаты преподавания эстонского языка намного лучше, чем средние по стране. Предпринимается попытка совместной выработки новой модели более эффективного преподавания госязыка с целью предложить её тем школам, которые не соизволили присоединиться к проекту с самого начала.

Министр Репс отметила, что согласно пилотной программе преподавание 60% предметов в гимназической ступени будет по-прежнему происходить на эстонском языке. В фокусе проекта будут, прежде всего, седьмые классы, начиная с которых эффективность преподавания языка будет увеличиваться вплоть до окончания гимназии. Если ученики нынешних седьмых классов будут очень хорошо владеть эстонским по окончании девятого класса, то можно будет подумать и над тем, может ли столь успешная школа сама решать, в каком объёме ей преподавать предметы на госязыке. К тому же, обязательно нужно, чтобы эстонское общество верило, что три школы приложат максимальные усилия при обучении эстонскому языку.

Новые учебные материалы

Руководители школ подчеркнули, что их учебные заведения уже приложили усилия к повышению эффективности преподавания эстонского. По словам директора Кесклиннаской гимназии Сергея Теплова, в начальных классах его школы часть предметов изучается на эстонском, а начиная с пятого класса обучение ведётся на русском, эстонском и английском языках. Например, природоведение ведётся на английском. Два года назад по желанию родителей началось также преподавание финского языка, поскольку в столице его знание также необходимо. Теплов пояснил, что помимо прочего пилотный проект нужен его школе в том числе и для разработки более качественных учебных материалов по эстонскому языку, поскольку некоторым ныне используемым учебникам уже пара десятков лет. Директор надеется, что проект поможет наладить больше контактов с эстонскими школами.

По словам руководителя Ласнамяэской гимназии Андрея Канте, его школа одна из тех, в которой языковое погружение не особо популярно. Например, из четырёх седьмых классов погружение есть лишь в одном. К тому же, в начальных классах один предмет преподаётся на эстонском языке. Повышенного спроса на эстоноязычное обучение в школе нет, вследствие чего и приходится искать новые пути для погружения в госязык. Родители заинтересованы в дополнительных уроках эстонского, однако возможности школы ограничены из-за плотного расписания. В гимназической ступени есть также возможность изучать финский язык, что содействует изучению эстонского.

Вице-мер Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что результатов можно добиться при наличии сотрудничества и дискуссий. Плодотворное сотрудничество Министерство образования и муниципалитета подтверждается недавним подписанием пилотного проекта, однако город обсуждал с государством в том числе и тему школьной сети, а также вопросы, связанные с обучением детей с особыми потребностями. Кылварт выразил надежду на то, что три школы сумеют наладить сотрудничество в рамках пилотного проекта ”Выучим эстонский!”, достигнув в конечном счёте синергии.