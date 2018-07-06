А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая

”Это было очень унизительное время”, — говорит Пай (50) о пяти последних годах.

”Как снег на голову. Я ничего не понимал. Ничего”, — вспоминает мужчина. Он был в шоке.

Во время развода отношения между экс-супругами настолько плохие, что они начинают делить даже собак.