06.07.2018, 07:04

А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
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А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая
PETLIK IDÜLL: Kirsti ja Meelis Pai olid aastaid kaunis musterpaar, kuid kahjuks lõppes kõik valusa lahutusega.Tairo Lutter

Бывший директор Кукольного театра и художественный руководитель культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай рассказал изданию Eesti Ekspress о том, как унизительно закончился его брак, в котором до определенного времени все было как в сказке.

”Это было очень унизительное время”, — говорит Пай (50) о пяти последних годах.

”Как снег на голову. Я ничего не понимал. Ничего”, — вспоминает мужчина. Он был в шоке.

Во время развода отношения между экс-супругами настолько плохие, что они начинают делить даже собак.

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