08.08.2018, 13:48

А если бы ракета с испанского истребителя долетела до границы РФ? Российский генерал ПВО: война бы не началась

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rus.delfi.ee
EST 20
Rakett
RakettFoto: Sergei Grits, AP

А что было бы, если эта случайно выпущенная в эстонском небе во вторник испанским истребителем ракета долетела бы до российской границы? Как должны были бы действовать российские силы ПРО-ПВО? Могло ли это привести к ответному удару? Об этом ”МК” на условиях анонимности рассказал один из генералов ПВО.

"Вообще-то эта ракета как раз и летела в сторону российской границы, — отметил генерал в интервью изданию. — Это была ракеты американского производства, длиной порядка четырех метров. А что касается наших ПВО, то когда проходят полеты боевой авиации на территории сопредельного с нами государства, то силы ПВО России всегда включают радиотехнические средства обнаружения, чтобы отслеживать обстановку".

Он отметил, что в такие моменты в повышенной готовности находятся ракетные войска и истребительная авиация ПВО, которые в любой момент должны будут уничтожить нарушителя границы, и данная ситуация — не исключение. Если авиация летала вблизи эстонской границы, значит наша ПВО отслеживала ее полеты и видела все, что происходит, обратил внимание источник "МК".

"Этот несанкционированный пуск тоже наверняка видели. Если бы эта ракета перелетела границу, то она бы сразу вошла в зону огневого поражения зенитных ракетных войск, и как нарушитель госграницы была уничтожена с земли нашими комплексами ПВО. Но на начало войны, так называемый ”Казус белли”, эта ситуация не тянет. Это же всего лишь одиночный, а не массированный удар, — поделился мнением генерал. — Так что дальнейшее развитие событий пошло бы уже по линии МИД. В подобных случаях — а такие бывали и у нас, когда, к примеру, наши ракеты во время учений под Астраханью залетали на территорию Казахстана — официально предъявляется нота МИД о нарушении госграницы. И тут уже друг перед другом начинают извиняться дипломаты".

В то же время он сказал, что обратная ситуация обернулась бы куда как более сильным скандалом.

"Однако, если представить, что что-либо подобное произошло с нашей стороны, то международная шумиха была бы ужасной. От различного рода политиков и западных СМИ мы бы очень долго слушали обвинения в агрессивных замыслах России, планах оккупации Прибалтики, развязывания войны, что, возможно, могло бы даже стать очередным поводом для развертывания дополнительных сил НАТО в этом регионе", — считает генерал.

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