А если бы ракета с испанского истребителя долетела до границы РФ? Российский генерал ПВО: война бы не началась

"Вообще-то эта ракета как раз и летела в сторону российской границы, — отметил генерал в интервью изданию. — Это была ракеты американского производства, длиной порядка четырех метров. А что касается наших ПВО, то когда проходят полеты боевой авиации на территории сопредельного с нами государства, то силы ПВО России всегда включают радиотехнические средства обнаружения, чтобы отслеживать обстановку".

Он отметил, что в такие моменты в повышенной готовности находятся ракетные войска и истребительная авиация ПВО, которые в любой момент должны будут уничтожить нарушителя границы, и данная ситуация — не исключение. Если авиация летала вблизи эстонской границы, значит наша ПВО отслеживала ее полеты и видела все, что происходит, обратил внимание источник "МК".

"Этот несанкционированный пуск тоже наверняка видели. Если бы эта ракета перелетела границу, то она бы сразу вошла в зону огневого поражения зенитных ракетных войск, и как нарушитель госграницы была уничтожена с земли нашими комплексами ПВО. Но на начало войны, так называемый ”Казус белли”, эта ситуация не тянет. Это же всего лишь одиночный, а не массированный удар, — поделился мнением генерал. — Так что дальнейшее развитие событий пошло бы уже по линии МИД. В подобных случаях — а такие бывали и у нас, когда, к примеру, наши ракеты во время учений под Астраханью залетали на территорию Казахстана — официально предъявляется нота МИД о нарушении госграницы. И тут уже друг перед другом начинают извиняться дипломаты".

В то же время он сказал, что обратная ситуация обернулась бы куда как более сильным скандалом.