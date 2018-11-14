14.11.2018, 16:20

960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь

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Кирсти Вайнкюла
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST
960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь
Shutterstock

Возникшие из-за ночных дежурств расстройства сна вынудили принимать снотворное и успокоительные, которые со временем сделали из врача отделения экстренной медицины зависимую и уголовную преступницу, пишет Eesti Ekspress.

Один таллиннский библиотекарь летом 2015 года для развлечения стала смотреть в центре рецептов государственного портала, какие рецепты ей выписаны. С удивлением она обнаружила, что какой-то анестезиолог выписал ей рецепт снотворного.

Анестезиолог Эста Мялло (52) без ее ведома дважды, в феврале 2012 года и в апреле 2014 года, выписала женщине снотворное Stilnox. Во время выписки первого рецепта Мялло была исполняющим обязанности заведующей клиники анестезиологии и интенсивной терапии Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

"Доктора Мялло я не знаю, также я не принимала такое лекарство, от расстройств сна я не страдаю", — написала библиотекарь в заявлении Департаменту здоровья.

Департамент сразу начал расследовать дело.

Руководитель по качеству LTKH Айде Аавик выяснила, что библиотекарь действительно не ходила на приемы к Мялло, также отсутствуют указания на рецепты. В день, когда один рецепт был выписан, Мялло вовсе была на больничном.

Департамент здоровья также потребовал объяснений у Эсты Мялло. "Насколько я помню, я поставила подпись и печать на рецепт для коллеги, не углубляясь, кому он нужен", — выкрутилась Мялло.

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