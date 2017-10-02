91-летний грибник: когда я был в лесу уже три ночи, я чувствовал, что четвертую не пережил бы

"Блуждая по лесу в последний день, я больше не осмеливался даже отдохнуть, потому что знал, что если я хоть на минутку сяду, я буду больше не в силах встать оттуда", — говорит 91-летний заядлый грибник Лев, который четыре дня блуждал без еды в лесах Ныва, пока по счастливой случайности не столкнулся с другими грибниками.

Теперь он может уже веселее вспоминать проведенные в лесу три ночи и четыре дня, потому что вернулся домой живым и здоровым, пишет Õhtuleht.

"Курс выживания" в лесу не сломил его, только колени немного болят.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, поиски Льва осложняло то, что у мужчины не было при себе ни документов, ни телефона и было известно, что он не взял с сбой слуховой аппарат.

Льва нашли примерно в 9 километрах по прямой от места, где он вошел в лес.

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