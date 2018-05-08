08.05.2018, 20:01

9 мая у Бронзового солдата будет выставлен Почетный караул

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rus.delfi.ee
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Ümbermatmise tseremoonia, 03.07.2007
Ümbermatmise tseremoonia, 03.07.2007Foto: Andrus Kiisküla

9 мая в память о павших у памятника Бронзовому cолдату в 10:00 заступит Почетный караул в форме военных лет. Кроме традиционного караула в форме красноармейцев, у памятника будет выставлен караул, посвященный морякам-балтийцам.

У главного входа на Военное кладбище будет разбита палатка, из которой весь день будут звучать песни и стихи военных лет. Там же в палатке на протяжении всего дня будет проходить прием работ на конкурс детского рисунка ”Никто не забыт! Ничто не забыто!”, в котором могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. На конкурс принимаются работы в любой живописной технике, связанные с событиями Великой Отечественной войны, с тематикой празднования 9 мая в каждой семье.

На обратной стороне работы необходимо указать свои данные: имя и фамилию автора, возраст, класс и номер телефона.Работы с пометкой ”Конкурс детского рисунка” можно присылать до 5 июня и по почте: Таллинн, 10111, Мере пуйестеэ 5, комната 220. Просьба —не забудьте оставить контактные данные.

С 10:30 до 11:00 на кладбище прибудут делегации посольства России, Белоруссии и других диппредставительств. Делегацию Посольства России возглавит посол Александр Петров, посольства Республики Беларусь Анатолий Степусь. Ориентировочно к 11 часам на Военное кладбище начнут прибывать делегации ветеранских организаций, в первых рядах которых пройдут фронтовики.

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Совместная делегация Таллиннского общества участников Второй Мировой войны, Эстонского Стрелкового корпуса и Союза ветеранских организаций Эстонии во главе с Ниной Павловой и Николаем Бышоком. Клуб Ветеранов Флота будет представлен во главе с руководителем Александром Карауловым и контр-адмиралом Иваном Меркуловым. Ветеранов встретят волонтёры из Почётного караула и по мере надобности организуют для них проход к Бронзовому Солдату.

Ориентировочно с 11.30 до 13.00 к Бронзовому Солдату будут торжественно принесены флаги стран-союзниц по антигитлеровской коалиции: СССР, Франции, Великобритании и США. Среди ветеранов в этом день будут участники защиты союзных конвоев в Северном море: летавших на "Каталинах" —охотниках за немецкими подлодками авиаторы Владимир Иванович Зайцев и Юрий Иванович Сабанцев. Именно они обеспечивали безопасность иностранных конвоев, сопровождали корабли союзников с грузами вооружения и военной техники, в которых так нуждался фронт. "Тогда мы вместе боролись против коричневой чумы"- говорят ветераны.

Перед часовней Военного кладбища в 15.30 духовенство Эстонской Православной Церкви Московского патриархата во главе с Владыкой Сергием, епископом Маардуским проведет богослужение — панихиду за всех страдальчески погибших в войне.

"На протяжении всего дня на Военном кладбище будет проходить акция "Бессмертный полк". Каждый сможет принести фото своих родных, ушедших на войну и прикрепить их на стенд "Бессмертного полка". И по сложившейся традиции, в этот день люди разных возрастов, будут нести красные гвоздики к фотографиям этого особенного мемориала, который есть только в Таллинне" — сообщили в объединении "Потомки участников Великой Отечественной войны".

На стендах "Бессмертного полка" можно будет увидеть фото в цвете легендарных героев-авиаторов, летчиц из "Ночных ведьм". Рядом будут находиться тематические фотоплакаты "Встречи с союзниками", "Берлин 1945 года". Отдельный стенд будет посвящен героям Таллиннского прорыва — самой крупной в мировой истории морской трагедии, произошедшей у мыса Юминда при прорыве кораблей Балтийского Флота из Таллинна в Кронштадт в августе 1941 года. По разным оценкам, погибло от 15 до 20 тысяч человек, военных и гражданских лиц, потери в кораблях составили более 60 военных кораблей и гражданских судов.

Напротив памятника подлодке М-103 будет установлен стенд "Бессмертный экипаж", куда желающие смогут принести фотографии своих родных, связанных с военно-морским флотом.Памятник экипажу подлодки "М-103, установленный в честь моряков-подводников эк павших в начале войны, августе 1941 года.

По давно сложившейся традиции флотские ветераны проводят у него отдельный церемониал в торжественные и памятные даты.Отдельный стенд будет посвящен героям Таллиннского прорыва — самой крупной в мировой истории морской трагедии, произошедшей у мыса Юминда при прорыве кораблей Балтийского Флота из Таллинна в Кронштадт в августе 1941 года. По разным оценкам, погибло от 15 до 20 тысяч человек, военных и гражданских лиц, потери в кораблях составили более 60 военных кораблей и гражданских судов.

Организатором меропртиятия на Военном кладбище у Бронзового Солдата выступает объединение”Потомки участников Великой Отечественной войны”, действующее при Таллиннском обществе участников Второй Мировой войны антигитлеровской коалиции.

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