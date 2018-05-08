9 мая у Бронзового солдата будет выставлен Почетный караул

С 10:30 до 11:00 на кладбище прибудут делегации посольства России, Белоруссии и других диппредставительств. Делегацию Посольства России возглавит посол Александр Петров, посольства Республики Беларусь Анатолий Степусь. Ориентировочно к 11 часам на Военное кладбище начнут прибывать делегации ветеранских организаций, в первых рядах которых пройдут фронтовики.

Совместная делегация Таллиннского общества участников Второй Мировой войны, Эстонского Стрелкового корпуса и Союза ветеранских организаций Эстонии во главе с Ниной Павловой и Николаем Бышоком. Клуб Ветеранов Флота будет представлен во главе с руководителем Александром Карауловым и контр-адмиралом Иваном Меркуловым. Ветеранов встретят волонтёры из Почётного караула и по мере надобности организуют для них проход к Бронзовому Солдату.

Ориентировочно с 11.30 до 13.00 к Бронзовому Солдату будут торжественно принесены флаги стран-союзниц по антигитлеровской коалиции: СССР, Франции, Великобритании и США. Среди ветеранов в этом день будут участники защиты союзных конвоев в Северном море: летавших на "Каталинах" —охотниках за немецкими подлодками авиаторы Владимир Иванович Зайцев и Юрий Иванович Сабанцев. Именно они обеспечивали безопасность иностранных конвоев, сопровождали корабли союзников с грузами вооружения и военной техники, в которых так нуждался фронт. "Тогда мы вместе боролись против коричневой чумы"- говорят ветераны.

Перед часовней Военного кладбища в 15.30 духовенство Эстонской Православной Церкви Московского патриархата во главе с Владыкой Сергием, епископом Маардуским проведет богослужение — панихиду за всех страдальчески погибших в войне.

"На протяжении всего дня на Военном кладбище будет проходить акция "Бессмертный полк". Каждый сможет принести фото своих родных, ушедших на войну и прикрепить их на стенд "Бессмертного полка". И по сложившейся традиции, в этот день люди разных возрастов, будут нести красные гвоздики к фотографиям этого особенного мемориала, который есть только в Таллинне" — сообщили в объединении "Потомки участников Великой Отечественной войны".