9 мая у Бронзового солдата будет выставлен Почетный караул

9 мая в память о павших у памятника Бронзовому cолдату в 10:00 заступит Почетный караул в форме военных лет. Кроме традиционного караула в форме красноармейцев, у памятника будет выставлен караул, посвященный морякам-балтийцам.
У главного входа на Военное кладбище будет разбита палатка, из которой весь день будут звучать песни и стихи военных лет. Там же в палатке на протяжении всего дня будет проходить прием работ на конкурс детского рисунка ”Никто не забыт! Ничто не забыто!”, в котором могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. На конкурс принимаются работы в любой живописной технике, связанные с событиями Великой Отечественной войны, с тематикой празднования 9 мая в каждой семье.
На обратной стороне работы необходимо указать свои данные: имя и фамилию автора, возраст, класс и номер телефона.Работы с пометкой ”Конкурс детского рисунка” можно присылать до 5 июня и по почте: Таллинн, 10111, Мере пуйестеэ 5, комната 220. Просьба —не забудьте оставить контактные данные.